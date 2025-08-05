BSV Sachsen Zwickau: Trainer Norman Rentsch sieht das vermutliche Aus für Serienmeister Ludwigsburg als Warnung

Zwickau
Vor zwei Wochen überraschte der Titelträger der vergangenen vier Jahre mit der Info, in wirtschaftlichen Schwierigkeiten zu stecken. Jetzt gibt es erste personelle Konsequenzen. Und der Zwickauer Coach warnt.
Es gibt im deutschen Frauen-Handball vermutlich nur wenige Menschen, die sich in die aktuellen Entwicklungen bei der HB Ludwigsburg so gut reindenken können wie Norman Rentsch. Der Trainer und Geschäftsführer des BSV Sachsen Zwickau erlebte vor acht Jahren als Coach des HC Leipzig eine Insolvenz hautnah mit. Als vor zwei Wochen mit Ludwigsburg...
