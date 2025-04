BSV Sachsen Zwickau trifft mit Fantalk den Nerv der treuesten Anhänger

Erstmals luden die Bundesliga-Handballerinnen zur lockeren Gesprächsrunde zwischen Mannschaft und Fans ein. Bei welchem Thema es dabei von beiden Seiten emotional und lauter wurde.

Premiere geglückt, Wiederholung fest eingeplant - so lässt sich zusammenfassen, was die Bundesliga-Handballerinnen des BSV Sachsen Zwickau in der vergangenen Woche zum ersten Mal ausprobierten. Im VIP-Raum der Sporthalle Neuplanitz hatte der Verein zum Fantalk eingeladen und war zuvor selbst nicht sicher, wie die Idee angenommen wird. Als kurz...