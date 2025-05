BSV Sachsen Zwickau: Verabschiedet sich Maskottchen Sachsenleo mit dem Klassenerhalt?

Der Countdown für das letzte Spiel der Bundesliga-Handballerin im Abstiegskampf läuft. Warum die Partie gegen Leverkusen beim Fanclub-Chef manchen Plan über den Haufen warf und was er am Samstag von der Mannschaft sehen will.

Eigentlich hatte sich der Sachsenleo kurz vor seinem verdienten Ruhestand auf ein paar Wohlfühltermine gefreut. Beim Tag der offenen Tür im Heizwerk im Zwickauer Stadtteil Neuplanitz am Samstag und beim Maskottchentreffen am Sonntag in Freiberg wird Sachsenleo auf seine alten Tage noch einmal Kindern ein Lächeln ins Gesicht zaubern und für...