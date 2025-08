BSV Sachsen Zwickau verdient sich im ersten Testspiel viel Applaus seiner Fans

Am Donnerstagabend lief das neuformierte Team des Handball-Bundesligisten zum ersten Mal gemeinsam auf die Platte. Die SG Kirchhof erwies sich dabei als guter Auftaktgegner.

Am Ende fiel das Ergebnis – wie von den Fans des BSV Sachsen Zwickau erhofft – standesgemäß aus: Im ersten Testspiel in Vorbereitung auf die neue Saison in der Handball-Bundesliga Frauen setzte sich das Team von Trainer Norman Rentsch am Donnerstagabend gegen Zweitligaaufsteiger SG Kirchhof 35:18 (17:8) durch. Deutlich überraschender als...