MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Jasmina Gierga (Mitte) erzielte am Samstag in Blomberg vier Tore für den BSV Sachsen Zwickau.
Jasmina Gierga (Mitte) erzielte am Samstag in Blomberg vier Tore für den BSV Sachsen Zwickau. Bild: Marko Unger
Jasmina Gierga (Mitte) erzielte am Samstag in Blomberg vier Tore für den BSV Sachsen Zwickau.
Jasmina Gierga (Mitte) erzielte am Samstag in Blomberg vier Tore für den BSV Sachsen Zwickau. Bild: Marko Unger
Zwickau
BSV Sachsen Zwickau verliert bei der HSG Blomberg-Lippe: „Wir hätten besser reinkommen müssen“
Von Monty Gräßler
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Starke Phasen vor und nach der Pause haben den Bundesliga-Handballerinnen keine Punkte gebracht. Der Trainer sprach trotzdem von einem ordentlichen Ergebnis. Dafür gab es mehrere Gründe.

Die Handballerinnen des BSV Sachsen Zwickau haben am Samstag ihr Spiel der Handball-Bundesliga bei der HSG Blomberg/Lippe verloren. Mit dem 28:32 zog sich die Mannschaft beim daheim weiterhin verlustpunktfreien Tabellenzweiten jedoch gut aus der Affäre. Das sah kurz nach Spielschluss auch der Zwickauer Trainer so. „Für ein noch engeres Spiel...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
30.01.2026
3 min.
„Sächsisches Sibirien“ startet durch: Skipiste im Erzgebirge meldet 40 Zentimeter Schnee
Skispaß gibt es derzeit am Hirschkopf in Carlsfeld zu erleben.
Beste Skibedingungen herrschen derzeit am Hirschkopf in Carlsfeld. Lift, Loipen und Loipenhaus warten auf dem 950 Meter hohen Gipfel täglich auf Besucher – im Februar gibt es eine Schnee-Olympiade.
Eberhard Mädler
02.01.2026
3 min.
BSV Sachsen Zwickau: Was Jasmina Gierga zum Ausrutscher von Neckarsulm und zum anstehenden Heimspiel gegen Göppingen sagt
Das Foto zeigt Jasmina Gierga (links) bei der Niederlage am Dienstag in Neckarsulm. Am Samstag wollen sie und der BSV Sachsen Zwickau es gegen Göppingen besser machen.
Die Bundesliga-Handballerinnen bestreiten am Samstag das dritte Spiel innerhalb von acht Tagen. Die 21-jährige Linksaußen erzählt, worauf es ankommen wird und welche Erfolgschancen sie sieht.
Monty Gräßler
22.01.2026
3 min.
BSV Sachsen Zwickau: Auf welchen Faktor Eigengewächs Jasmina Gierga im Heimspiel gegen Metzingen setzt
Jasmina Gierga geht mit einem positiven Gefühl ins Heimspiel des BSV Sachsen Zwickau.
Nach einem spielfreien Wochenende stehen für die Bundesliga-Handballerinnen jetzt drei Spiele innerhalb von acht Tagen auf dem Programm. Was der fehlende Rhythmus auch mit dem Körper macht.
Anika Zimny
08:04 Uhr
2 min.
Bericht: Rafah-Grenzübergang öffnet für "Probebetrieb"
Der Grenzübergang Rafah zwischen dem Gazastreifen und Ägypten war fast ein Jahr dicht. (Archivbild)
Nach rund einem Jahr öffnet der Grenzübergang Rafah zwischen Ägypten und dem Gazastreifen wieder – zunächst nur im "Probebetrieb". Was das für Menschen in dem Küstenstreifen bedeutet.
08:00 Uhr
3 min.
Spahn fordert Tempo bei Reformen
Unionsfraktionschef Jens Spahn (CDU) fordert Tempo bei den Reformen. (Archivfoto)
Führende Unionspolitiker sehen das Ansehen der Koalition beim Bürger direkt an mehr Wachstum in Deutschland geknüpft. Daraus müssten jetzt Konsequenzen folgen.
31.01.2026
3 min.
„Mein Telefon stand nicht mehr still“: Holzkünstler aus dem Erzgebirge kommt mit Produktion kaum nach
Mirco Dost hat viel zu tun: Mit Leim befestigt er die einzelnen Teile seiner Fichten.
Mirco Dost hat in den vergangenen Monaten so viele Schwibbögen verkauft wie nie zuvor. Nach einem auf Facebook veröffentlichten Video ging die Sache durch die Decke.
Georg Müller
Mehr Artikel