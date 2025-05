BSV Sachsen Zwickau verliert im Abstiegskampf seine Leichtigkeit

Für die Bundesliga-Handballerinnen kommt es auf dem Weg zum Klassenerhalt im deutschen Oberhaus zum alles entscheidenden Spiel 3. Dafür gilt es nach der Nervenschlacht in Leverkusen schnell die Köpfe frei zu bekommen.

Das Wunder, es blieb am Mittwochabend in der Ostermann-Arena in Leverkusen aus für die Handballerinnen des BSV Sachsen Zwickau. In den Schlussminuten kamen die Gäste noch von 23:26 auf 25:26 heran und brauchten bei noch knapp 30 Sekunden auf der Uhr noch einen erfolgreichen Angriff, um sich immerhin erst einmal in die Verlängerung zu retten und...