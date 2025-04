BSV Sachsen Zwickau verpflichtet Leistungsträgerin von Playdown-Konkurrent Buxtehude

Die Bundesliga-Handballerinnen aus Westsachsen lassen kurz vor Beginn der Abstiegsrunde mit einer Personalentscheidung aufhorchen. Zuletzt hatte der Neuzugang noch Anteil an einer Zwickauer Niederlage.

Die durchaus vorhandene Brisanz der nächsten Neuverpflichtung des BSV Sachsen Zwickau erwähnt der Handball-Bundesligist in seiner Pressemitteilung am Donnerstag mit keinem Wort. Dabei ist der Wechsel der 23-jährigen Charlotte Kähr in die Mannschaft von Trainer Norman Rentsch vor allem aus genau diesem Grund bemerkenswert: Denn die Schweizerin...