BSV Sachsen Zwickau: Warum der Termin für das Do-or-Die-Spiel um den Klassenerhalt ein gutes Omen sein könnte

Die Handballerinnen aus Westsachsen brauchen in der Abstiegsrunde der 1. Bundesliga jetzt zwingend einen Sieg. Wie die Fans der Mannschaft dafür Mut machen und was sie sich für die entscheidende Partie wünschen.

Mit Herzschlagfinals kennen sich die Handballerinnen des BSV Sachsen Zwickau aus. Seit dem Aufstieg in die 1. Bundesliga musste das Team aus Westsachsen stets bis zum allerletzten Pflichtspiel der Saison um den Klassenerhalt zittern. Das bleibt nach der knappen 25:26-Niederlage am Mittwochabend beim TSV Bayer 04 Leverkusen auch in diesem Jahr so....