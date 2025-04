BSV Sachsen Zwickau: Warum Kreisläuferin Victoria Hasselbusch als Handball-Profi ein entspanntes Leben führt

Im vergangenen Sommer wechselte die 26-Jährige von Zweitligist Rödertal nach Westsachsen. Nach vielen Jahren mit einer Doppelbelastung schätzt sie den vollen Fokus auf den Sport.

Die Frage nach dem Warum, sie treibt die Handballerinnen des BSV Sachsen Zwickau nicht nur in der direkten Vorbereitung auf das Heimspiel am Mittwochabend, 19 Uhr gegen Oldenburg um. Und das auch ganz unabhängig voneinander. „Die Mädels auf der Platte müssen wissen, warum wir taktisch etwas so machen, wie wir es machen“, sagte...