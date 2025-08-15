BSV Sachsen Zwickau: Warum Trainer Norman Rentsch den schlechten Start gegen Leipzig wichtig fand

Knapp zwei Wochen bleiben den Bundesliga-Handballerinnen noch bis zum ersten Punktspiel in Oldenburg. Welche Mittel in der neuen Saison mehr Erfolge bringen könnten.

Die Sympathien der Zuschauer, sie lagen am Donnerstagabend in der Sporthalle Neuplanitz nicht nur auf Seiten des BSV Sachsen Zwickau. Mit dem HC Leipzig hatten sich die Bundesliga-Handballerinnen aus Westsachsen einen Gegner für ihr zweites von nur zwei Vorbereitungsspielen vor eigenem Publikum gesucht, der gleich einige eigene Fans mitbrachte....