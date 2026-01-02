BSV Sachsen Zwickau: Was Jasmina Gierga zum Ausrutscher von Neckarsulm und zum anstehenden Heimspiel gegen Göppingen sagt

Die Bundesliga-Handballerinnen bestreiten am Samstag das dritte Spiel innerhalb von acht Tagen. Die 21-jährige Linksaußen erzählt, worauf es ankommen wird und welche Erfolgschancen sie sieht.

Die Freude über ihre drei Tore am Dienstagabend in Neckarsulm tendierte bei Jasmina Gierga vom BSV Sachsen Zwickau gegen null. Das lag nicht nur an der klaren 22:35-Auswärtsniederlage der Bundesliga-Handballerinnen, sondern auch an ihrer eigenen Leistung. „Ich hätte vieles besser machen können. Das war kein gutes Spiel von mir“, sagt die...