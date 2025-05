BSV Sachsen Zwickau: Wie Trainer Norman Rentsch seine Mannschaft für den Abstiegs-Showdown motiviert

Nach der engen Serie gegen Buxtehude bleibt den Bundesliga-Handballerinnen nicht viel Zeit, sich auf das entscheidende Playdown-Duell mit Leverkusen einzustellen. Welche positiven Aspekte der Coach zuvor betont und was für die Fans ansonsten wichtig zu wissen ist.

Nur knapp 96 Stunden Zeit haben die Bundesliga-Handballerinnen des BSV Sachsen Zwickau, um die Enttäuschung nach der knappen 23:24-Niederlage am Samstag beim Buxtehuder SV aus den Köpfen zu bekommen. Schon am Mittwochabend ist die Mannschaft von Trainer Norman Rentsch in der heimischen Stadthalle im Finale der Playdowns erstmals gegen den TSV...