BSV Sachsen Zwickau: Wie unterschiedlich das Unentschieden gegen Oldenburg bewertet wurde

Zwickau
Punktgewinn oder Punktverlust? Das war nach dem 25:25 im Nachholspiel die große Frage. Selbst die Beteiligten äußerten sich hin- und hergerissen. Das lag auch an den letzten 15 Sekunden.
Die Heimspiele des BSV Sachsen Zwickau in der Handball-Bundesliga der Frauen sind echt nichts für schwache Nerven: Das 25:25 am Mittwochabend im Nachholspiel gegen den Tabellenfünften VfL Oldenburg war bereits das fünfte Spiel in dieser Saison, bei dem sich in der Sparkassen-Arena erst in der letzten Minute entschied, ob es zwei Punkte, einen...
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