Erst vor der Saison wechselte Laura Penzes vom SV Union Halle-Neustadt zum BSV Sachsen Zwickau. Jetzt trifft sie auf ihren alten Verein.
Erst vor der Saison wechselte Laura Penzes vom SV Union Halle-Neustadt zum BSV Sachsen Zwickau. Jetzt trifft sie auf ihren alten Verein. Bild: Marko Unger
Erst vor der Saison wechselte Laura Penzes vom SV Union Halle-Neustadt zum BSV Sachsen Zwickau. Jetzt trifft sie auf ihren alten Verein.
Erst vor der Saison wechselte Laura Penzes vom SV Union Halle-Neustadt zum BSV Sachsen Zwickau. Jetzt trifft sie auf ihren alten Verein. Bild: Marko Unger
Zwickau
BSV Sachsen Zwickau: Wieso Derbygegner Halle-Neustadt einen speziellen Platz im Herz von Laura Penzes hat
Redakteur
Von Anika Zimny
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Das Ostderby der Handball-Bundesliga Frauen wird am Donnerstagabend für die Ungarin ein besonderes Spiel. Dass sie mit einer harten Partie rechnet, hat allerdings nicht nur sportlichen Gründe.

Noch ein bisschen rausfinden, was sie wann machen müssen. Die guten Dinge mitnehmen aus den Niederlagen wie zuletzt gegen den Tabellenzweiten Bensheim/Auerbach. Es sind solche Sätze, die Laura Penzes vor dem Ostderby der Alsco Handball-Bundesliga Frauen am Donnerstagabend zwischen dem BSV Sachsen Zwickau und dem SV Union Halle-Neustadt sagt....
Mehr Artikel