BSV Sachsen Zwickau: Wieso Laura Szabo mit nur einem eigenen Tor zum Saisonauftakt gut leben konnte

Für die Kreisläuferin wird ihre dritte Saison bei den Bundesliga-Handballerinnen eine besondere werden. Wie sie auf ihre Wahl als Kapitänin reagierte und was ihr im ersten Pflichtspiel wichtig war.

Einmal immerhin trug sich Laura Szabo am Sonntagnachmittag in die Torschützenliste ein. Dass sie damit rein statistisch kaum Anteil am klaren 40:9-Erfolg der Bundesliga-Handballerinnen des BSV Sachsen Zwickau in der ersten Runde des DHB-Pokals bei Viertligist und Außenseiter MSV Dresden hatte, das spielte für die Kreisläuferin keine Rolle.