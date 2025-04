BSV Sachsen Zwickau: Woraus Trainer Norman Rentsch seine Zuversicht für die erste Abstiegsrunde zieht

Ab Samstag kämpfen die Bundesliga-Handballerinnen aus Westsachsen um den Verbleib im deutschen Oberhaus. Welche selten genutzten Wege die Mannschaft dabei geht und warum die Grundlage eigentlich erst im zweiten Spiel gelegt wird.

Die Bundesliga-Handballerinnen des BSV Sachsen Zwickau setzen im Abstiegskampf voll auf Plan A. Der sieht vor, dass sich die Mannschaft von Trainer Norman Rentsch in der ersten Runde der Playdowns mit zwei Siegen gegen den Buxtehuder SV den Klassenerhalt im deutschen Oberhaus sichert. Am Samstag ab 16 Uhr treffen beide Teams in der Nähe von...