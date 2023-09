Chancenwucher: MSV hart bestraft

Die Meeraner Fußballer haben in der Landesklasse beim 1:1 gegen Schlusslicht Annaberg Federn gelassen. Für den Interimstrainer war es in doppelter Hinsicht kein schöner Tag.

Wer zu viele Chancen liegen lässt, wird oftmals hart dafür bestraft. Und manchmal auf besonders schmerzliche Weise in der Nachspielzeit: Diese bittere Erfahrung mussten die Landesklasse-Fußballer des Meeraner SV am Sonntagnachmittag gegen Tabellenschlusslicht VfB Annaberg machen. In der 94. Minute gelang den Gästen der Treffer...