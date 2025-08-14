Chef des VfB Empor Glauchau: Warum sich die Fans am 23. August auf Jan Hochscheidt und Tomislav Piplica freuen können

Glauchau. In Plauen feierten die Westsachsen jüngst ihren ersten Sieg in der Fußball-Oberliga. Patrick Jahn blickt auf bisherige Höhepunkte – und das nächste Highlight in der nahen Zukunft.

Freie Presse: Herr Jahn, am Samstag absolviert der VfB Empor ein Testspiel bei der U 23 von Dynamo Dresden. Gegen die erste Mannschaft hatte Glauchau im November 2023 im Achtelfinale des Sachsenpokals vor 4000 Zuschauern im ausverkauften Sportpark viel Aufmerksamkeit und Lob bekommen. War die Partie trotz des 0:4 ein wichtiger...