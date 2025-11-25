Crimmitschauer Judo-Talent belohnt sich für besonderen Doppeleinsatz

Rund 370 Teilnehmer hat das traditionelle Bambini- und Jugendturnier des JC Crimmitschau in diesem Jahr angelockt. Auf eine Lokalmatadorin wartet bald noch eine ganz andere Herausforderung.

Erst seit drei Jahren geht Bernice Fafetino auf die Judomatte – und meisterte beim Bambini- und Jugendturnier des JC Crimmitschau am Samstag einen besonderen Doppeleinsatz. Im Feld der insgesamt rund 370 Starterinnen und Starter zeigte die 14-Jährige an ihrem Geburtstag viel Mut und Nervenstärke. Neben dem klaren Sieg in ihrer angestammten...