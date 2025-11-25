Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Bernice Fafetino hatte beim Turnier des JC Crimmitschau einen erfolgreichen Doppeleinsatz.
Bernice Fafetino hatte beim Turnier des JC Crimmitschau einen erfolgreichen Doppeleinsatz. Bild: Ralf Wendland
Bernice Fafetino hatte beim Turnier des JC Crimmitschau einen erfolgreichen Doppeleinsatz.
Bernice Fafetino hatte beim Turnier des JC Crimmitschau einen erfolgreichen Doppeleinsatz. Bild: Ralf Wendland
Werdau
Crimmitschauer Judo-Talent belohnt sich für besonderen Doppeleinsatz
Von Ralf Wendland
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Rund 370 Teilnehmer hat das traditionelle Bambini- und Jugendturnier des JC Crimmitschau in diesem Jahr angelockt. Auf eine Lokalmatadorin wartet bald noch eine ganz andere Herausforderung.

Erst seit drei Jahren geht Bernice Fafetino auf die Judomatte – und meisterte beim Bambini- und Jugendturnier des JC Crimmitschau am Samstag einen besonderen Doppeleinsatz. Im Feld der insgesamt rund 370 Starterinnen und Starter zeigte die 14-Jährige an ihrem Geburtstag viel Mut und Nervenstärke. Neben dem klaren Sieg in ihrer angestammten...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
15:20 Uhr
4 min.
Fahnenklau beim FC Erzgebirge Aue: Drei Ultra-Führungsgruppen betroffen – Wer steckt dahinter?
Update
Unter anderem dieses, markante Banner der Erzbrigade soll gestohlen worden sein.
Der Verlust der eigenen Fahne bedeutet für Ultras das Worst-Case-Szenario. Meist zieht es die Auflösung der Ultra-Gruppierung nach sich. So auch diesmal? Die Kriminalpolizei ermittelt.
Paul Steinbach
16:55 Uhr
5 min.
USA und Ukraine einig über Friedensplan - was sagt Moskau?
Washington und Kiew sind sich in den wichtigsten Punkten eines Friedensplans einig. (Archivbild)
Die Ukraine stimmt den zentralen Punkten des US-Friedensplans zu. Kiew deutet die nächsten Schritte an - in Europa geht es derweil um Sicherheitsgarantien.
09:48 Uhr
1 min.
Judoka aus Adorf und Oelsnitz mit gutem Jahresabschluss
Symbolfoto: Pixabay
Beim 23. Bambini- und Jugendturnier in Crimmitschau haben Athleten von BSV Adorf und JC Dynamo Oelsnitz einige Medaillen gewonnen.
Ulrich Häßner und Volker Reinhold
16:56 Uhr
2 min.
Mick Schumacher: IndyCar-Wechsel macht Formel-1-Tür nicht zu
Mick Schumacher fährt in der IndyCar-Serie auch wieder im Einsitzer wie in der Formel 1. (Archivfoto)
Der Rennfahrer wechselt die Serie. Einen Tag nach der Verkündung äußert er sich auch zu den Rückkehrchancen in die Formel 1.
16.10.2025
2 min.
Judo-Club Crimmitschau glänzt beim ersten Mixturnier der Rostocker Bundesliga-Teams
Die Mixed-Mannschaft des JC Crimmitschau erkämpfte in Rostock den dritten Platz.
Die Westsachsen haben ihren dritten Platz an der Ostsee wie einen Sieg gefeiert. Der Mannschaftsleiter lobte den Kampf- und Teamgeist und hob einen 17-Jährigen besonders hervor.
Anett Leupold
Von Cristina Zehrfeld
2 min.
24.11.2025
2 min.
Kommentar zum Stausee-Radweg: Schildbürgertum
Meinung
Redakteur
Von Waldenburg über Callenberg bis Reichenbach ist der Radweg bereits gebaut.
Auf sicheren Radwegen vom Stausee Oberwald bis zum Schloss Waldenburg: Auf einem Großteil der Strecke ist das bereits Realität. Doch reicht das?
Cristina Zehrfeld
Mehr Artikel