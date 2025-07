Da freuen sich auch die Eltern: Diego Molnar vom SV Vorwärts Zwickau wird deutscher Vizemeister

Der 15-jährige Leichtathlet aus Hohenstein-Ernstthal hat bei seinen ersten nationalen Titelkämpfen gleich eine Medaille gewonnen. Neben der Taktik ging auch ein Psychotrick des Trainers auf.

Das war richtig stark, Junge! In einem dramatischen Endspurt hat sich Diego Molnar am Samstagabend bei den Deutschen Jugendmeisterschaften in Ulm die Silbermedaille über 1500 Meter Hindernis gesichert. Der 15-jährige Leichtathlet vom SV Vorwärts Zwickau lag im Ziel fünf Tausendstelsekunden vor dem Dritt- und knapp zwei Zehntelsekunden vor dem...