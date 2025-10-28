Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |
  • Lokalsport
  • |
  • Zwickau
  • |

  • „Da liegt ein Universum dazwischen“: So bereitet sich RB Zwickau auf die 1. Rollstuhlbasketball-Bundesliga vor

Marco Förster mit dem Erstligateam am Testspielsonntag in der Sporthalle Mosel.
Marco Förster mit dem Erstligateam am Testspielsonntag in der Sporthalle Mosel. Bild: Ralf Wendland
Marco Förster mit dem Erstligateam am Testspielsonntag in der Sporthalle Mosel.
Marco Förster mit dem Erstligateam am Testspielsonntag in der Sporthalle Mosel. Bild: Ralf Wendland
Zwickau
„Da liegt ein Universum dazwischen“: So bereitet sich RB Zwickau auf die 1. Rollstuhlbasketball-Bundesliga vor
Von Lukas Strechel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In wenigen Wochen findet das erste Spiel des Aufsteigers in der neuen Saison statt. Was den Coach besonders freut und was er nicht überbewerten will.

„Intensiv“ – so beschreibt RB Zwickaus Vereinspräsident und Trainer Marco Förster die vergangenen sechs Monate seit dem Meistertitel in der zweiten Rollstuhlbasketball-Bundesliga. Nach einer stressigen Phase zwischen Kaderzusammenstellung und Finanzierungsplanung wird seit einer Woche endlich wieder trainiert und sich auf den Ligaauftakt...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
18:35 Uhr
4 min.
Merz kommentiert Frauen-Forderungen zunächst nicht
Merz hatte vor rund zwei Wochen mit einer Äußerung zur Migrationspolitik der Bundesregierung eine Debatte ausgelöst.
"Fragen Sie mal Ihre Töchter", hat Merz in der "Stadtbild"-Debatte vorgeschlagen. 60 Frauen antworten ihm mit zehn konkreten Forderungen. Der Kanzler schweigt zunächst dazu.
27.10.2025
5 min.
Fichtelberg knackt Preisgrenze: So teuer wird Skifahren im Erzgebirge
Skifahrer an den Schleppliften am Fichtelberg. Nach einem Jahr Pause wird nun bei den Tickets wieder an der Preisschraube gedreht.
In den Wintersportgebieten in Sachsen und Böhmen laufen die Vorbereitungen auf die neue Saison. In Oberwiesenthal startet eine Großinvestition. Wo werden die Lifte zuerst öffnen?
Oliver Hach
18:30 Uhr
3 min.
Freibergs Gruseltunnel am Bahnhof wird zum Instagram-Star. Jetzt kommt auch mehr Licht ins Dunkel
Neue Lampen bringen mehr Licht ins Dunkel des Fußgängertunnels am Freiberger Bahnhof.
Der Fußgängertunnel am Freiberger Bahnhof hat es im Internet zu viel Ruhm gebracht. Wird sein Ruf als Sehenswürdigkeit jetzt etwa durch neue, lichtstarke Lampen gefährdet?
Siiri Klose
17:06 Uhr
3 min.
Entlassener Chefarzt: Erzgebirgsklinikum richtet Vertrauenstelefon für Betroffene ein
Dem Chefarzt der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe am Erzgebirgsklinikum in Annaberg-Buchholz wurde fristlos gekündigt.
Zu dem, was dem Mediziner vorgeworfen wird, gibt es nun ein Detail. Außerdem bietet das Klinikum unter 03733 804004 möglichen weiteren betroffenen Patienten und Angestellten die Möglichkeit, sich zu melden.
Patrick Herrl und Kjell Riedel
23.10.2025
2 min.
RB Zwickau: Rollstuhlbasketballer bereiten sich mit Testspielturnier auf die Bundesliga-Rückkehr vor
Das Team der Vorsaison sorgte beim heimischen Final Four für den Aufstieg.
Der neue Kader der Zwickauer Rollstuhlbasketballer hat mit dem Training begonnen und ist am Sonntag erstmals zu erleben. Der Auftakt in die neue Saison wird gleich ein richtig schwieriger.
Lukas Strechel
24.10.2025
1 min.
RE 3 und RB 30: Busse statt Züge zwischen Hohenstein-Ernstthal und Mosel
Zwischen Hohenstein-Ernstthal (im Bild) und Mosel fahren kommende Woche nur Busse.
Wegen Bauarbeiten: Ab Montag müssen Reisende zwischen Hohenstein-Ernstthal und Mosel auf den Linien RE 6 und RB 30 per Schienenersatzverkehr fahren.
Jakob Nützler
Mehr Artikel