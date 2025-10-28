„Da liegt ein Universum dazwischen“: So bereitet sich RB Zwickau auf die 1. Rollstuhlbasketball-Bundesliga vor

In wenigen Wochen findet das erste Spiel des Aufsteigers in der neuen Saison statt. Was den Coach besonders freut und was er nicht überbewerten will.

„Intensiv" – so beschreibt RB Zwickaus Vereinspräsident und Trainer Marco Förster die vergangenen sechs Monate seit dem Meistertitel in der zweiten Rollstuhlbasketball-Bundesliga. Nach einer stressigen Phase zwischen Kaderzusammenstellung und Finanzierungsplanung wird seit einer Woche endlich wieder trainiert und sich auf den Ligaauftakt...