Darts: Hornissen aus Glauchau-Niederlungwitz stechen Konkurrenz in der Hinrunde aus

Glauchau
Die Mannschaft des SV Lok steht auf Platz eins der Landesliga Süd. Die letzte Begegnung des Kalenderjahres war ein Westsachsenderby gegen Gersdorf.
Die Darts-Weltmeisterschaft, die derzeit im Alexandra Palace in London stattfindet, können die Spieler der „Hornets Niederlungwitz“ mit einem ganz besonders guten Gefühl verfolgen. Denn die Mannschaft des SV Lok Glauchau-Niederlungwitz hat die Hinrunde in der Landesliga Süd der Mitteldeutschen Steeldarts-Liga ungeschlagen beendet und feiert...
