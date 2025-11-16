Das lachende Auge gewinnt: Warum RB Zwickau der Auftaktniederlage Positives abgewinnen kann

Zwickau
Die Zwickauer Rollstuhlbasketballer haben sich gegen den Rekordmeister RSV Lahn-Dill über weite Strecken gut präsentiert. Vor allem auf der Leistung der ersten Halbzeit kann der Aufsteiger aufbauen.
Mit einem lachenden und einem weinenden Auge blickte Marco Förster auf den Spielplan, als klar war, dass die Rollstuhlbasketballer von RB Zwickau zum Saisonauftakt ausgerechnet gegen den Rekordmeister RSV Lahn-Dill ran müssen. Und als er am Samstagabend die Sporthalle Mosel betrat, war er kaum ansprechbar: Kopfhörer in den Ohren, tief...
