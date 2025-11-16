Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Am Ende war es trotz der erwarteten Niederlage eine solide Leistung von RB Zwickau. Aaron Hirst (am Ball) konnte nicht nur sieben Punkte erzielen, sondern traf auch den einzigen Dreier für die Westsachsen.
Am Ende war es trotz der erwarteten Niederlage eine solide Leistung von RB Zwickau. Aaron Hirst (am Ball) konnte nicht nur sieben Punkte erzielen, sondern traf auch den einzigen Dreier für die Westsachsen. Bild: Bert Harzer
Zwickau
Das lachende Auge gewinnt: Warum RB Zwickau der Auftaktniederlage Positives abgewinnen kann
Von Lukas Strechel
Die Zwickauer Rollstuhlbasketballer haben sich gegen den Rekordmeister RSV Lahn-Dill über weite Strecken gut präsentiert. Vor allem auf der Leistung der ersten Halbzeit kann der Aufsteiger aufbauen.

Mit einem lachenden und einem weinenden Auge blickte Marco Förster auf den Spielplan, als klar war, dass die Rollstuhlbasketballer von RB Zwickau zum Saisonauftakt ausgerechnet gegen den Rekordmeister RSV Lahn-Dill ran müssen. Und als er am Samstagabend die Sporthalle Mosel betrat, war er kaum ansprechbar: Kopfhörer in den Ohren, tief...
