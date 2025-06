Das sind die Sport-Highlights in Westsachsen über Pfingsten

Fußball satt ist am Feiertagswochenende in Glauchau angesagt. Aber auch in Werdau wird gekickt und in Lichtenstein im Sand gebaggert.

Zwickau, Glauchau, Werdau. Sportlich hoch her geht es über Pfingsten in Westsachsen vor allen auf den Fußballplätzen. „Freie Presse“ bietet einen Überblick, wo Fans in den nächsten Tagen auf ihre Kosten kommen.

Fußball-Kreispokal-Finaltage: Da hat die erste Mannschaft des Fußball-Sachsenmeisters VfB Empor Glauchau nach anstrengenden Wochen ein paar Tage frei und dennoch rollt der Ball im Sportpark an der Meeraner Straße. Denn der Verein hat den Zuschlag zur Austragung der Pokalendspiele des Kreisverbandes Fußball Zwickau bekommen. Insgesamt gibt es am Samstag und Sonntag fünf Spiele zu sehen. Los geht es am Samstag ab 10 Uhr mit den D-Jugend-Finale SG Callenberg gegen SV Planitz. Höhepunkt ist das Männerfinale am Samstag ab 16 Uhr zwischen dem SV Lok Glauchau-Niederlungwitz aus der Kreisoberliga und dem Kreisliga-Meister SG Schönfels. Was die Trainer zu der Partie sagen, warum es kein Frauenfinale gibt und acht weitere Fragen hat Monty Gräßler in seinem Beitrag beantwortet.

Pfíngst-Cup beim SV Lok-Glauchau: Auch beim Ortsnachbarn des VfB Empor rollt am Wochenende der Ball. Der eigene Pfingst-Cup für den Nachwuchs findet diesmal in etwas reduzierter Form statt. Dennoch sind am Sonntag und Montag ab 11 Uhr namhafte Gäste auf dem Sportplatz „Zum Vierseithof“ zugegen, wie zum Beispiel RB Leipzig, Erzgebirge Aue und einige Teams aus Berlin. Die eigenen Talente des SV Lok dürfen sich vorab über ein wenig Anschauungsunterricht freuen.

Pfingst-Cup des FC Sachsen 90 Werdau: Der Fußball-Nachwuchs steht am Wochenende auch beim FC Sachsen 90 Werdau im Mittelpunkt. Beim dritten Hotel-Friesen-Pfingst-Cup werden insgesamt 40 Mannschaften erwartet. Gespielt wird Samstag und Sonntag jeweils ab 10 Uhr. Zudem wird ein breites Rahmenprogramm geboten.

Beachvolleyball in Lichtenstein: Baggern und Pritschen statt Schießen und Passen heißt es am Montag in Lichtenstein. Die Volleyballer von der SSV Fortschritt laden zum Beachturnier ein. Gespielt wird auf den Plätzen an der Jugendherberge ausschließlich im Mixed. Es ist das zweite Turnier in diesem Jahr, nachdem bereits am 1. Mai ein Wettbewerb stattfand. 21 Duos haben sich angemeldet. Los geht es ab 9 Uhr mit dem technischen Meeting. (ewer)