„Das war der Wahnsinn“: 14. Pfingstcup des SV Lok Glauchau/Niederlungwitz kommt prima an

Nach dem Pokalsieg der Lok-Männer am Samstag stand am Sonntag und Montag ein Höhepunkt für die Nachwuchsteam des Vereins auf dem Plan. Ein Torwart des Ausrichters konnte besonders glänzen.

„Es waren zwei vollgepackte Tage. Insgesamt 30 Mannschaften, also locker an die 400 Kids, die über zwei Tage am Ball aktiv waren“. So fasst Vereinschef Eric Hofmann vom SV Lok Glauchau/Niederlungwitz den alljährlichen Pfingstcup zusammen, der am Sonntag und Montag in seine 14. Runde ging. Über zwei Tage kämpften 30 Mannschaften der E- und...