"Demütigende Situation": Das sagen Amateurfußballer zum Spielabbruch beim FSV Zwickau

In Sekundenschnelle war es passiert - während der Nachgang die (Sport-)Gerichte sicher noch eine Weile beschäftigen wird. Als Schiedsrichter Nicolas Winter in der 3. Fußball-Liga nach einigen strittigen Entscheidungen zuungunsten der Heimmannschaft FSV Zwickau am Sonntag in Richtung Kabine geht, wird ihm von einem Zuschauer auf der Tribüne ein...