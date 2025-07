Der Höhepunkt der Saisonvorbereitung: HC Glauchau/Meerane verkündet Testspiel gegen Handball-Drittligist EHV Aue

Am 17. Juli bestreitet der Regionalligist aus Westsachsen sein vermutlich einziges Heim-Testspiel gegen die Erzgebirger. Gespielt wird in der Sachsenlandhalle.

Die Fans des HC Glauchau/Meerane dürfen sich am 17. Juli auf ein Highlight im Rahmen der Saisonvorbereitung auf die neue Spielzeit in der Handball-Regionalliga freuen. Dann empfängt der HC den Drittligisten EHV Aue zu einem Testspiel in der Glauchauer Sachsenlandhalle. „Die Möglichkeit hat sich kurzfristig ergeben. Der EHV ist auf uns...