Der UV Zwigge macht es noch einmal: Das Final Four im Floorball steigt 2026 erneut in Zwickau

Die Pokalsieger der Frauen und Männer werden auch im nächsten Jahr wieder in Westsachsen gekürt. Der Verband rechnet mit einem „stimmungsvollen Event“ für alle Beteiligten und Fans.

Der UV Zwigge 07 übernimmt auch 2026 wieder die Ausrichtung des Final Four im Floorball. Die Pokalendrunde mit jeweils vier Mannschaften bei den Frauen und Männern wird am 11. und 12. April in der Sparkassen-Arena Zwickau stattfinden. Das ist der neue Name der Stadthalle, in der das Floorball-Highlight Mitte Mai diesen Jahres erstmals vom...