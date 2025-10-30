Derby in der Handball-Regionalliga: HC Glauchau/Meerane zieht in Karl-Heinz-Freiberger-Halle um

Das Spiel gegen den HC Einheit Plauen bedeutet auch ein interessantes Duell gegen den Ex-Trainer. Zum Kader der Hausherren gehört Lucas Huber aus der HC-Reserve. Warum er am Samstag erstmals in der Saison ran muss.

Über die taktischen Pläne für das vierte Heimspiel der Saison in der Handball-Regionalliga spricht der HC Glauchau/Meerane ganz offen. Es ist nicht überraschend, dass Kapitän Sebastian Poppitz und Co. am Samstag gegen den HC Einheit Plauen auf das Tempo setzen werden – vor allem nach Ballgewinnen in der Defensive. „Im Rückzugsverhalten... Über die taktischen Pläne für das vierte Heimspiel der Saison in der Handball-Regionalliga spricht der HC Glauchau/Meerane ganz offen. Es ist nicht überraschend, dass Kapitän Sebastian Poppitz und Co. am Samstag gegen den HC Einheit Plauen auf das Tempo setzen werden – vor allem nach Ballgewinnen in der Defensive. „Im Rückzugsverhalten...