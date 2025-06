DFC Westsachsen freut sich über gute Resonanz bei Turnierpremiere im Mädchen-Fußball

Erstmals richtete der Verein jetzt einen Kindergarten-Cup aus. An welche Tradition dieser anknüpfte und was anfangs nicht ganz rund lief.

Mit dem Sieg der Awo-Kita „Spaßvogel“ ist die Premiere der Kindergarten-Cups des DFC Westsachsen Zwickau zu Ende gegangen. In der Sporthalle Neuplanitz waren sieben Kitas in sechs Teams der Einladung des Frauen-Fußballvereins gefolgt, der mit seinem Mädchenturnier auch an eine Tradition anknüpfen will. „Diese Kooperation mit Kitas gab es...