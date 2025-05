DFC Westsachsen Zwickau kann gegen Chemnitzer FC nur eine Halbzeit mithalten

Die Landesliga-Fußballerinnen haben ihr Heimspiel gegen den Spitzenreiter klar verloren. Dabei läuteten erst zwei Sonntagsschüsse kurz nach der Pause das himmelblaue Torfestival ein.

Die Rollen waren vor dem Heimspiel des DFC Westsachsen Zwickau am Sonntag gegen den Chemnitzer FC klar verteilt. Vor etwa 80 Zuschauern erwartete der Tabellensiebente den Spitzenreiter. Das wurde auf dem Sportplatz an der Südstraße in Zwickau-Auerbach auch schnell deutlich, da dominante Chemnitzerinnen die Heimmannschaft sofort unter Druck...