DFC Westsachsen Zwickau schießt sich fürs Heimspiel gegen den FC Erzgebirge Aue warm

Die Landesliga-Fußballerinnen haben die erste Pokalhürde beim 1. FC Rodewisch gemeistert. Zum Hauptrundenspiel wird bereits an diesem Sonntag ein Liga-Rivale erwartet.

Die Fußballerinnen des DFC Westsachsen Zwickau sind in der Ausscheidungsrunde des Fußball-Sachsenpokals am Sonntag ihrer Favoritenrolle gerecht geworden. Die Landesliga-Mannschaft kam beim 1. FC Rodewisch (Landesklasse) zu einem am Ende standesgemäßen 5:0-Erfolg. Der DFC hatte sich auf ein sehr körperliches und kampfbetontes Spiel eingestellt...