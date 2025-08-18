DFC Westsachsen Zwickau schießt sich fürs Heimspiel gegen den FC Erzgebirge Aue warm

Zwickau
Die Landesliga-Fußballerinnen haben die erste Pokalhürde beim 1. FC Rodewisch gemeistert. Zum Hauptrundenspiel wird bereits an diesem Sonntag ein Liga-Rivale erwartet.
Die Fußballerinnen des DFC Westsachsen Zwickau sind in der Ausscheidungsrunde des Fußball-Sachsenpokals am Sonntag ihrer Favoritenrolle gerecht geworden. Die Landesliga-Mannschaft kam beim 1. FC Rodewisch (Landesklasse) zu einem am Ende standesgemäßen 5:0-Erfolg. Der DFC hatte sich auf ein sehr körperliches und kampfbetontes Spiel eingestellt...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.