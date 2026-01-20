MENÜ
  • DFC Westsachsen Zwickau: Warum der Vereinschef an die Titelverteidigung der Fußballerinnen in der Halle glaubt

Kristin Richter vom DFC Westsachsen Zwickau (rechts) behauptet in dieser Szene den Ball im Zweikampf mit Jessica Kramp vom FC Erzgebirge Aue (links).
Kristin Richter vom DFC Westsachsen Zwickau (rechts) behauptet in dieser Szene den Ball im Zweikampf mit Jessica Kramp vom FC Erzgebirge Aue (links).
Zwickau
DFC Westsachsen Zwickau: Warum der Vereinschef an die Titelverteidigung der Fußballerinnen in der Halle glaubt
Von Monty Gräßler
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Es war eine enge Kiste: Der FC Erzgebirge Aue hat wie im Vorjahr das Vorrundenturnier im Futsal vor den Zwickauerinnen für sich entschieden. Ein gutes Omen?

Die Fußballerinnen des DFC Westsachsen Zwickau sind erfolgreich ins neue Jahr gestartet. Die Landesliga-Mannschaft qualifizierte sich am Sonntag als Gruppenzweiter der Vorrunde fürs Finale der sächsischen Hallenmeisterschaft im Futsal. Damit kann der DFC am 1. Februar in Roßwein (Mittelsachsen) seinen Titelgewinn aus dem Vorjahr wiederholen....
