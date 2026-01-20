DFC Westsachsen Zwickau: Warum der Vereinschef an die Titelverteidigung der Fußballerinnen in der Halle glaubt

Zwickau
Es war eine enge Kiste: Der FC Erzgebirge Aue hat wie im Vorjahr das Vorrundenturnier im Futsal vor den Zwickauerinnen für sich entschieden. Ein gutes Omen?
Die Fußballerinnen des DFC Westsachsen Zwickau sind erfolgreich ins neue Jahr gestartet. Die Landesliga-Mannschaft qualifizierte sich am Sonntag als Gruppenzweiter der Vorrunde fürs Finale der sächsischen Hallenmeisterschaft im Futsal. Damit kann der DFC am 1. Februar in Roßwein (Mittelsachsen) seinen Titelgewinn aus dem Vorjahr wiederholen....
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.