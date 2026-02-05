DFC Westsachsen Zwickau: Zwei späte Ausgleichstore kosten Podestplatz bei der Futsal-Landesmeisterschaft

Die Landesliga-Fußballerinnen haben nach einem spannenden Turnier die Titelverteidigung unterm Hallendach verpasst. Trotzdem fuhr die Mannschaft am Ende nicht mit leeren Händen heim.

Für den Vorsitzenden des DFC Westsachsen Zwickau steht nach der Futsal-Landesmeisterschaft der Frauen in Roßwein (Mittelsachsen) fest: Der vierte Platz des DFC klingt viel schlechter, als der Auftritt des Vorjahresmeisters aus Zwickau war. Jürgen Zeug erklärt: „Wir hätten natürlich gerne eine Medaille mitgenommen. Die ersten vier Teams...