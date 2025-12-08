„Die Freude ist natürlich groß“: Blau-Gelb Mülsen überwintert nach Kantersieg gegen Stollberg auf Nichtabstiegsplatz

Zwickau
Die Mülsener haben ihre Siegesserie in der Fußball-Landesklasse am Sonntag auch ohne drei gesperrte Stammspieler fortgesetzt. Als Knackpunkt erwies sich die gute Chancenverwertung.
Keine Torjäger? Kein Problem! Zumindest für die formstärkste Mannschaft der Fußball-Landesklasse: Der SV Blau-Gelb Mülsen hat das letzte Spiel der Hinrunde am Sonntag deutlich mit 5:2 gegen den FC Stollberg gewonnen – und das ohne die beiden besten Stürmer. Niklas Böhm (4 Tore) und Franz Thümmler (3) fehlten neben...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.