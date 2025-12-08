Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |
  • Lokalsport
  • |
  • Zwickau
  • |

  • „Die Freude ist natürlich groß“: Blau-Gelb Mülsen überwintert nach Kantersieg gegen Stollberg auf Nichtabstiegsplatz

Luca Hanke (links) gewinnt in dieser Szene einen Zweikampf gegen den Stollberger Guido Heßmann. In der Schlussphase besorgte der Mülsener den 5:2-Endstand.
Luca Hanke (links) gewinnt in dieser Szene einen Zweikampf gegen den Stollberger Guido Heßmann. In der Schlussphase besorgte der Mülsener den 5:2-Endstand. Bild: Ralf Wendland
Luca Hanke (links) gewinnt in dieser Szene einen Zweikampf gegen den Stollberger Guido Heßmann. In der Schlussphase besorgte der Mülsener den 5:2-Endstand.
Luca Hanke (links) gewinnt in dieser Szene einen Zweikampf gegen den Stollberger Guido Heßmann. In der Schlussphase besorgte der Mülsener den 5:2-Endstand. Bild: Ralf Wendland
Zwickau
„Die Freude ist natürlich groß“: Blau-Gelb Mülsen überwintert nach Kantersieg gegen Stollberg auf Nichtabstiegsplatz
Von Philip Meyer
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Mülsener haben ihre Siegesserie in der Fußball-Landesklasse am Sonntag auch ohne drei gesperrte Stammspieler fortgesetzt. Als Knackpunkt erwies sich die gute Chancenverwertung.

Keine Torjäger? Kein Problem! Zumindest für die formstärkste Mannschaft der Fußball-Landesklasse: Der SV Blau-Gelb Mülsen hat das letzte Spiel der Hinrunde am Sonntag deutlich mit 5:2 gegen den FC Stollberg gewonnen – und das ohne die beiden besten Stürmer. Niklas Böhm (4 Tore) und Franz Thümmler (3) fehlten neben...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
09:37 Uhr
2 min.
Wohnen und Essen verschlingen Großteil kleiner Einkommen
Einkommensschwache Haushalte geben besonders viel für Wohnen und Lebensmittel aus.
Für Haushalte mit wenig Geld bleibt nach Miete und Lebensmitteln kaum noch etwas übrig. Auch ein dritter Posten belastet die Haushaltskasse.
13:13 Uhr
3 min.
Dritte Niederlage in Serie: Stollberger Landesklasse-Fußballer verlieren in Mülsen deutlich
Mülsens Luca Hanke (li.), hier im Duell mit Guido Heßmann, setzte den Schlusspunkt gegen ersatzgeschwächte Stollberger.
Zumindest kämpferisch lieferten die Gäste beim 2:5 in Westsachsen keine schlechte Leistung ab, scheiterten aber an der Chancenverwertung. Zudem blieb ihnen das Verletzungspech treu.
Jürgen Werner
08.12.2025
3 min.
Plauener Weihnachtsmarkt: Almhütte im Lichthof des Rathauses am Montag überraschend geschlossen
Die Almhütte von Mario Martin im Lichthof des Plauener Rathauses blieb am Montag geschlossen.
Rätselraten auf dem Plauener Weihnachtsmarkt: Die Almhütte im Rathaus-Innenhof blieb am Montag dicht. Ein Aushang warf Fragen auf.
Claudia Bodenschatz
23.11.2025
3 min.
Fußball-Landesklasse: Blau-Gelb Mülsen gewinnt heißes Derby bei eisigen Temperaturen gegen Meeraner SV
Der SV Blau-Gelb Mülsen – gegen den Meeraner SV in rot und weiß gekleidet – feierte mit dem Derbyerfolg den zweiten Sieg in Serie.
Die Gastgeber setzten ihren Aufwärtstrend am Sonntag mit einem 6:3-Erfolg fort. Sieben der neun Treffer fielen in einem intensiven Spiel nach ruhenden Bällen.
Philip Meyer
09:38 Uhr
4 min.
„Wahlwerbespot der AfD“, „peinlich“: So reagiert das Netz auf Bundeskanzler Friedrich Merz in der ARD-Arena
Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) am Montagabend ARD-„Arena“.
Wer den Bundeskanzler schon immer mal etwas fragen wollte, hatte am Montagabend dazu im Ersten die Gelegenheit. Was unter anderem gefragt wurde und wie die Reaktionen im Netz ausfielen.
Patrick Hyslop
08.12.2025
3 min.
Klingt nach Gruppenrat wie zu DDR-Zeiten, ist aber etwas völlig anderes: Sachsen will Idee des Klassenrats an allen Schulen verankern
In anderen Bundesländern gibt es das Konzept des Klassenrats schon seit Jahren, im Foto zum Beispiel in Essen in Nordrhein-Westfalen. Nun will Sachsen im großen Stil nachziehen.
An Sachsens Schulen sollen die Schüler künftig sogar übers Geld mitreden dürfen. Nebenbei erfüllt der Kultusminister damit eine langjährige Forderung der Lehrer. Die Sache hat nur einen Haken.
Frank Hommel
Mehr Artikel