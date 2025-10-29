Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • „Die geilste Schotter-Rallye in Deutschland“: Darum freut sich Julius Tannert aufs Saisonfinale in der Lausitz

Julius Tannert (links) und Beifahrer Pirmin Winklhofer freuen sich aufs Saisonfinale der Deutschen Rallyemeisterschaft.
Julius Tannert (links) und Beifahrer Pirmin Winklhofer freuen sich aufs Saisonfinale der Deutschen Rallyemeisterschaft. Bild: Sascha Dörrenbächer
Zwickau
„Die geilste Schotter-Rallye in Deutschland“: Darum freut sich Julius Tannert aufs Saisonfinale in der Lausitz
Von Monty Gräßler
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Dreimal Zweiter war der Zwickauer in dieser Saison schon. Klappt es zum Abschluss mit einem Sieg? Insgesamt stellen sich 90 Teams aus zehn Nationen am Wochenende der besonderen Herausforderung.

Das Finale der Deutschen Rallyemeisterschaft (DRM) hat es an diesem Wochenende für Julius Tannert aus Zwickau noch einmal in sich. Zwar ist die Entscheidung in der DRM-Gesamtwertung schon gefallen, weil Marijan Griebel aus Hahnweiler den Titel sicher hat und Philip Geipel aus Plauen Platz 2 nicht mehr zu nehmen ist. Die Lausitz Rallye wird...
