„Die Höhe war ganz okay“: So erlebte Leichtathletin Anne Suda aus Langenbach die Masters-EM in Portugal

Zwickau
Mit einer Silbermedaille kehrte die Hochspringerin vom SV Rotation vom Wettkampf auf der Insel Madeira zurück. Warum das für sie kein Riesenerfolg war, sich der Trip aber trotzdem gelohnt hat.
Anne Suda ist Hochspringerin durch und durch – und das schon einen Großteil ihres Lebens. Der Sport, er liegt bei der 40-Jährigen vom SV Rotation Langenbach in der Familie. Schon ihre Eltern waren zu DDR-Zeiten erfolgreiche Leichtathleten und standen später als kompetente Trainer der Tochter zur Seite. „Als ich noch ganz klein war, hat...
