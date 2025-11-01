Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Anne Suda (links) mit den beiden anderen Medaillengewinnerinnen ihrer Altersklasse bei der Siegerehrung auf Madeira.
Anne Suda (links) mit den beiden anderen Medaillengewinnerinnen ihrer Altersklasse bei der Siegerehrung auf Madeira. Bild: Marcel Suda/Privat
Anne Suda (links) mit den beiden anderen Medaillengewinnerinnen ihrer Altersklasse bei der Siegerehrung auf Madeira.
Anne Suda (links) mit den beiden anderen Medaillengewinnerinnen ihrer Altersklasse bei der Siegerehrung auf Madeira. Bild: Marcel Suda/Privat
Zwickau
„Die Höhe war ganz okay“: So erlebte Leichtathletin Anne Suda aus Langenbach die Masters-EM in Portugal
Von Lukas Strechel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Mit einer Silbermedaille kehrte die Hochspringerin vom SV Rotation vom Wettkampf auf der Insel Madeira zurück. Warum das für sie kein Riesenerfolg war, sich der Trip aber trotzdem gelohnt hat.

Anne Suda ist Hochspringerin durch und durch – und das schon einen Großteil ihres Lebens. Der Sport, er liegt bei der 40-Jährigen vom SV Rotation Langenbach in der Familie. Schon ihre Eltern waren zu DDR-Zeiten erfolgreiche Leichtathleten und standen später als kompetente Trainer der Tochter zur Seite. „Als ich noch ganz klein war, hat...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
30.10.2025
4 min.
„Es ist einsam geworden“: Tage von einem der letzten Dorfläden im Erzgebirge sind gezählt
Bärbel und Matthias Mäke in ihrem Dorfladen. Spätestens Ende kommenden Jahres soll Schluss sein.
Bärbel Mäke will spätestens Ende 2026 ihren Tante-Emma-Laden in Heidersdorf schließen. Sie ist eine Frau, die Geselligkeit mag, die für ihre Kunden da sein möchte. Doch es kommen immer weniger.
Georg Müller
17:52 Uhr
4 min.
Heidi Klum als monströse Medusa - Tom zu Stein erstarrt
Klum erscheint als Medusa, ihr Mann als versteinerter griechischer Soldat.
In diesem Jahr wollte Heidi Klum auf ihrer traditionellen Halloween-Party in New York ein besonders hässliches Kostüm präsentieren. Es scheint ihr gelungen.
Holger Mehlig, dpa
20.10.2025
3 min.
Portugal: Geher aus Reichenbach feiern mit zehn EM-Medaillen großen Erfolg
Das erfolgreiche Geherinnen-Trio des LAV Reichenbach. Von links Constanze Golle, Bianca Schenker und Brit Schröter zur Masters-EM auf Madeira.
Die Europameisterschaften der Masters-Leichtathleten auf Madeira endeten für den LAV mit einem Medaillenregen. Bianca Schenker triumphierte gleich mehrfach.
Uwe Schröter
17:48 Uhr
2 min.
Polizei: 30 Festnahmen bei Hochrisiko-Spiel in Berlin
Fußballfans verließen das Olympiastadion nach dem Spiel der Hertha gegen Dynamo Dresden unter den kritischen Blicken etlicher Polizisten.
Vor dem Spiel Hertha BSC gegen Dynamo Dresden war die Stimmung gereizt. Nach dem Sieg der Berliner blieb es nach Einschätzung der Polizei dagegen ruhig.
05.10.2025
3 min.
Ein Zwickauer ist Europameister: Was Jannik Brenneisen am Cross-Triathlon reizt
Jannik Brenneisen vom SV Zwickau 04 sicherte sich beim Zwickau-Triathlon auf der Jedermann-Distanz Platz 1 in seiner Altersklasse und Rang 5 in der Gesamtwertung.
Die besondere Form des sportlichen Dreikampfs hat es dem Sportler vom SV Zwickau 04 angetan. Warum hinter künftigen Erfolgen für den Sieger der Sportlerwahl des Landkreises ein Fragezeichen steht.
Lukas Strechel
31.10.2025
5 min.
Zum Feiertag einkaufen im Erzgebirge: Lohnt sich ein Trip nach Tschechien?
Potucky gilt als beliebtes Ziel für einen kurzen Abstecher über die Grenze nach Tschechien.
Tanken, essen, bummeln und Schnäppchen kaufen: Viele Sachsen nutzen den Reformationstag für einen Abstecher über die Grenze. „Freie Presse“ hat einige Tipps für echte Sparfüchse. Doch Vorsicht: Der Ausflug könnte teuer enden.
Patrick Herrl und Niko Mutschmann
Mehr Artikel