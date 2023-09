Die Siegerpokale bleiben beim Gedächtnisturnen in Westsachsen

Durchweg zufriedene Gesichter gab es am Samstag beim 24. Gedächtnisturnen des TSV Germania Werdau. So konnten sich die Ausrichter unter anderem über einen Teilnehmerrekord freuen: Elf Männer sowie 38 Mädchen und Frauen aus insgesamt elf Vereinen sorgten für volles Haus in der Turnhalle der Oberschule Leubnitz. Im vergangenen Jahr waren nur 20...