Die Sportzwerge kommen an: Kreissportbund Zwickau trifft mit neuem Kindersportprojekt einen Nerv und schmiedet neue Pläne

Zwickau
Seit September gibt es jeden Sonntag ein kostenloses Bewegungsangebot für die Jüngsten. Das soll im neuen Jahr im Landkreis sogar ausgebaut werden.
Die Nervosität bei Katja Brauße war anfangs groß, nach rund drei Monaten macht die Projektkoordinatorin des Kreissportbundes (KSB) Zwickau einen rundum zufriedenen Eindruck. Denn die Premiere der Sportzwerge im Landkreis ist bisher ein voller Erfolg. Immer sonntags lädt der KSB in der Sporthalle der Zwickauer Humboldtschule zum kostenlosen...
