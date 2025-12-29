MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |
  • Lokalsport
  • |
  • Zwickau
  • |

  • Die Sportzwerge kommen an: Kreissportbund Zwickau trifft mit neuem Kindersportprojekt einen Nerv und schmiedet neue Pläne

Nicht auf einen Sport fokussiert, sondern die generelle Freude an sportlicher Bewegung bei Kindern wecken – das will das Projekt Sportzwerge.
Nicht auf einen Sport fokussiert, sondern die generelle Freude an sportlicher Bewegung bei Kindern wecken – das will das Projekt Sportzwerge. Bild: Symbolbild: gearstd - stock.adobe.com
Nicht auf einen Sport fokussiert, sondern die generelle Freude an sportlicher Bewegung bei Kindern wecken – das will das Projekt Sportzwerge.
Nicht auf einen Sport fokussiert, sondern die generelle Freude an sportlicher Bewegung bei Kindern wecken – das will das Projekt Sportzwerge. Bild: Symbolbild: gearstd - stock.adobe.com
Zwickau
Die Sportzwerge kommen an: Kreissportbund Zwickau trifft mit neuem Kindersportprojekt einen Nerv und schmiedet neue Pläne
Redakteur
Von Anika Zimny
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Seit September gibt es jeden Sonntag ein kostenloses Bewegungsangebot für die Jüngsten. Das soll im neuen Jahr im Landkreis sogar ausgebaut werden.

Die Nervosität bei Katja Brauße war anfangs groß, nach rund drei Monaten macht die Projektkoordinatorin des Kreissportbundes (KSB) Zwickau einen rundum zufriedenen Eindruck. Denn die Premiere der Sportzwerge im Landkreis ist bisher ein voller Erfolg. Immer sonntags lädt der KSB in der Sporthalle der Zwickauer Humboldtschule zum kostenlosen...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
08:26 Uhr
2 min.
16 Tote bei Brand in indonesischem Seniorenheim
16 Menschen kamen bei dem Brand in einem Seniorenheim auf Sulawesi ums Leben. (Symbolbild)
In Indonesien geht ein Seniorenheim in Flammen auf. Für 16 Menschen kommt jede Hilfe zu spät.
28.12.2025
3 min.
Glühwein, Roster, Gemütlichkeit: Dichtes Gedränge auf Nach-Weihnachtsmarkt im Erzgebirge
Auf dem Wintermarkt in Oelsnitz unterwegs waren die Stelzenläuferinnen Felizitas Reimann (l.) und Ari Krause aus Frankfurt/Main.
Dichtes Gedränge herrschte beim Wintermarkt in Oelsnitz. Worin besteht der besondere Reiz dieser nachweihnachtlichen Veranstaltung?
Heike Mann
12.09.2025
4 min.
Kostenlos und ohne Anmeldung: Kreissportbund Zwickau baut mit neuem Angebot sein Engagement für den Kindersport aus
An der Kindersportwoche des Kreissportbundes in Zwickau beteiligten sich Anfang September fast 400 Mädchen und Jungen.
Die Jüngsten in Bewegung bringen, darauf legt der Kreissportbund schon seit vielen Jahren einen Fokus seiner Arbeit. Zusammen mit dem Landkreis gibt es jetzt ein Projekt mit überraschend langer Dauer.
Anika Zimny
10.12.2025
1 min.
Schauturnen des ESV Lok Zwickau wird zur Reise in die Vergangenheit
Traditionell zeigen die Nachwuchstalente im Advent ihr Können unter einem besonderen Motto. Welches das ist und wann es diesmal das Programm zu sehen gibt.
Anika Zimny
08:30 Uhr
1 min.
Neujahrskonzert 2026 in Zwickau: „Ein Spaziergang durch Wien“ erklingt zweimal in der „Neuen Welt“
Musikalischer Start ins neue Jahr mit dem Neujahrskonzert in der Zwickauer „Neuen Welt“.
Die Clara-Schumann-Philharmoniker musizieren am Freitag und Sonntag im Konzert- und Ballhaus. Solistin ist eine alte Bekannte.
Thomas Croy
28.12.2025
3 min.
Sachsenderby zwischen Crimmitschau und Weißwasser vor ausverkauftem Haus ohne Zwischenfälle: „Das war Werbung für Eishockey“
Update
Blick auf die Warteschlange vor dem Kunsteisstadion im Sahnpark. Sie reichte bis zur Froschbrücke.
Zuschauer-Ansturm im Kunsteisstadion im Sahnpark: 5222 Besucher haben am Sonntag für eine tolle Kulisse gesorgt. Welches Fazit die Polizei zieht und über was sich ein Eispiraten-Gesellschafter freut.
Holger Frenzel
Mehr Artikel