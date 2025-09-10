Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Sieger Tristan Nitschke (Mitte) und der zweitplatzierte Mikhail Bich (links) freuten sich über ihre Preise und die Glückwünsche von Gabor Baumann (rechts) vom Turniersponsor Autohaus Kühnert.
Sieger Tristan Nitschke (Mitte) und der zweitplatzierte Mikhail Bich (links) freuten sich über ihre Preise und die Glückwünsche von Gabor Baumann (rechts) vom Turniersponsor Autohaus Kühnert. Bild: ETC Crimmitschau
Sieger Tristan Nitschke (Mitte) und der zweitplatzierte Mikhail Bich (links) freuten sich über ihre Preise und die Glückwünsche von Gabor Baumann (rechts) vom Turniersponsor Autohaus Kühnert.
Sieger Tristan Nitschke (Mitte) und der zweitplatzierte Mikhail Bich (links) freuten sich über ihre Preise und die Glückwünsche von Gabor Baumann (rechts) vom Turniersponsor Autohaus Kühnert. Bild: ETC Crimmitschau
Werdau
Die Tennis-Abteilung des ETC und ihr großes Problem: „In Crimmitschau will jeder Eishockey spielen“
Von Monty Gräßler
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Zwei Sachsen haben beim 65. Pokalturnier den Sieg unter sich ausgemacht. Der Traditionswettkampf war der Saisonhöhepunkt für die in einem Tief steckenden Tennisspieler der Stadt.

Mit einer Überraschung ist am Sonntag das 65. Pokalturnier des ETC Crimmitschau im Tennis zu Ende gegangen. Nicht etwa die an Nummer 1 und 2 gesetzten Spieler hatten es ins Endspiel geschafft. Vielmehr machten mit Tristan Nitschke (TLZ Espenhain) und Mikhail Bich (CTC Küchwald) zwei Sachsen den Turniersieg unter sich aus, die bis dahin mit...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
11.09.2025
4 min.
„Keine Festlegung zu keinem Betrag“: Olympia statt Krankenhäuser? Was Kretschmer zu den Bundes-Milliarden in Sachsen sagt
Holt er Olympia nach Sachsen? Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) äußert sich im Landtag zur geplanten Verteilung des sächsischen Anteils an den Infrastruktur-Milliarden des Bundes.
Der Ministerpräsident nennt bei seiner Befragung im Landtag zum Infrastruktur-Sondervermögen erstmals eine Summe für den Masterplan Südwestsachsen. Prompt meldet ein Oberbürgermeister Korrekturbedarf an.
Tino Moritz
21:26 Uhr
3 min.
„Viel zu ängstlich“: Harmloser FSV Zwickau kassiert Auswärtspleite
Der Zwickauer Lukas Eixler (l.) kommt hier gegen VSG-Torwart Luis Klatte zu spät. Es war eine der ganz wenigen Zwickauer Möglichkeiten im ersten Durchgang.
Der FSV Zwickau ist in der Fußball-Regionalliga bei der VSG Altglienicke mit 0:3 (0:1) unter die Räder gekommen.
Knut Berger
12:30 Uhr
2 min.
Insolvenz: Geschäft in der Galerie Roter Turm vorerst geschlossen
In der Galerie Roter Turm ist ein Geschäft vorübergehend geschlossen.
Der Laden war erst vor gut einem Jahr eröffnet worden. Nun sind die Regale halbleer und die Zukunft des Shops ist ungewiss.
Benjamin Lummer
13:57 Uhr
1 min.
Vorfreude beim ETC Crimmitschau: Volles Starterfeld beim Tennis-Traditionsturnier
Der ETC Crimmitschau erwartet am Wochenende Spieler aus fünf verschiedenen Bundesländern auf seiner Tennisanlage.
Zur 65. Auflage werden 24 Aktive aus fünf Bundesländern erwartet. Auch Zuschauer sind auf der Anlage an der Mannichswalder Straße gerne gesehen.
Monty Gräßler
03.09.2025
2 min.
42 Unternehmen haben zugesagt: ETC Crimmitschau organisiert Ausbildungsmesse
In der Canada Life Kids Arena findet am Samstag die Ausbildungsmesse statt.
Jugendliche bekommen am Samstag im Sahnpark einen Überblick zu Ausbildungsangeboten. Direkt nach der Veranstaltung schalten die Mitarbeiter des Vereins die Kühlmaschinen in der Trainingseishalle an.
Holger Frenzel
21:35 Uhr
2 min.
Unheilig-Sänger feiert emotionales Bühnen-Comeback
Der Graf hatte sich eigentlich vor rund einem Jahrzehnt von der Bühne verabschiedet.
Der Graf steht bei der Goldenen Henne erstmals seit vielen Jahren wieder auf der Bühne – und spricht über die Bedeutung seiner Frau und die Kraft der Musik für sein Leben.
Mehr Artikel