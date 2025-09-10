Die Tennis-Abteilung des ETC und ihr großes Problem: „In Crimmitschau will jeder Eishockey spielen“

Werdau
Zwei Sachsen haben beim 65. Pokalturnier den Sieg unter sich ausgemacht. Der Traditionswettkampf war der Saisonhöhepunkt für die in einem Tief steckenden Tennisspieler der Stadt.
Mit einer Überraschung ist am Sonntag das 65. Pokalturnier des ETC Crimmitschau im Tennis zu Ende gegangen. Nicht etwa die an Nummer 1 und 2 gesetzten Spieler hatten es ins Endspiel geschafft. Vielmehr machten mit Tristan Nitschke (TLZ Espenhain) und Mikhail Bich (CTC Küchwald) zwei Sachsen den Turniersieg unter sich aus, die bis dahin mit...
