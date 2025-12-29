MENÜ
Sylvia Gell hat als frischgebackene Weltmeisterin im Line Dance jetzt eine Trainingsgruppe bei der TSG Rubin Zwickau übernommen. Bild: Ralf Wendland
Zwickau
Diese Frau ist mit 70 Weltmeisterin und Trainerin im Line Dance: „Es macht mir einfach Riesenspaß“
Von Monty Gräßler
Sylvia Gell von der TSG Rubin Zwickau hat sich in diesem Jahr einer besonderen Herausforderung gestellt. Im holländischen Assen wurde sie mit der deutschen Hymne und der Siegerschärpe belohnt.

Viele trainingsfreie Tage hat Sylvia Gell im Laufe einer Woche nicht. Denn zu ihren eigenen Trainingseinheiten im Line Dance, die sie nicht nur bei der TSG Rubin Zwickau, sondern auch bei den Crazy Grove Dancers des SV Sachsen 90 Werdau absolviert, kommt seit kurzem auch ihr Engagement als Trainerin. Dienstags und donnerstags betreut sie in...
