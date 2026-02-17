MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Seit 2004 pfeift Schiedsrichter Sören Kosmale – hier vor kurzem beim Testspiel des Meeraner SV gegen den VfB Pössneck – auf Landesebene.
Seit 2004 pfeift Schiedsrichter Sören Kosmale – hier vor kurzem beim Testspiel des Meeraner SV gegen den VfB Pössneck – auf Landesebene. Bild: Andreas Kretschel
Seit 2004 pfeift Schiedsrichter Sören Kosmale – hier vor kurzem beim Testspiel des Meeraner SV gegen den VfB Pössneck – auf Landesebene.
Seit 2004 pfeift Schiedsrichter Sören Kosmale – hier vor kurzem beim Testspiel des Meeraner SV gegen den VfB Pössneck – auf Landesebene. Bild: Andreas Kretschel
Zwickau
Dieser Zwickauer ist Sachsens Schiedsrichter des Jahres: „Für mich war es eine richtige Überraschung“
Von Philip Meyer
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Seit 28 Jahren steht Sören Kosmale vom ESV Lok Zwickau mit der Pfeife auf dem Fußballplatz. Seinen Einsatz und seine Leistungen würdigte jetzt auch der Landesverband.

Wenn man eine so beeindruckende Bilanz wie Schiedsrichter Sören Kosmale vorlegen kann, dann sollte es eigentlich keine große Überraschung sein, wenn man vom Sächsischen Fußballverband (SFV) dafür geehrt wird. Eigentlich. „Von der Auszeichnung hatte ich im Vorfeld keine Kenntnis. Auch kein Mitglied des Schiedsrichterausschusses hatte etwas...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
14:05 Uhr
2 min.
AfD Niedersachsen als extremistische Bestrebung eingestuft
"Die Bewertung des Verfassungsschutzes ist eindeutig: Die größte Gefahr für unsere Gesellschaft geht vom Rechtsextremismus aus und die AfD Niedersachsen ist nach der Einstufung eindeutig diesem Phänomenbereich zuzuordnen, sagte Behrens.
Der Verfassungsschutz sieht in der AfD Niedersachsen eine Bedrohung für die Gesellschaft. Weil eine rechtsextremistische Ideologie im Landesverband Konsens sei, gibt es nun eine Entscheidung.
14:05 Uhr
2 min.
Neue Ausstellung im Erzgebirge: Einzigartige Schätze erstmals zugänglich
Trotz des Umbaus der Manufaktur der Träume in Annaberg-Buchholz ist eine Sonderausstellung zu sehen.
Die Umbauten der Manufaktur der Träume in Annaberg-Buchholz laufen, dennoch öffnet die Schau „Schätze aus der Sammlung Pohl-Ströher“ ihre Pforten – mit einzigartigen Exponaten und seltenen Leihgaben.
Holk Dohle
16.02.2026
2 min.
Aus Olympiafrust wird Medaillenfreude: Skilangläuferin aus dem Erzgebirge glänzt im Continentalcup
Überzeugte im Continentalcup auf ganzer Linie: Anna-Maria Dietze.
Statt im italienischen Tesero ist Anna-Maria Dietze im tschechischen Nove Mesto in die Loipe gegangen. Und dort zeigte die Seiffenerin, dass sie sich wieder in Spitzenform befindet.
Andreas Bauer
28.11.2025
6 min.
Den Bewertern über die Schulter geschaut: So arbeiten Schiedsrichter-Beobachter im Kreisverband Fußball Zwickau
Schaut genau hin, wird aber auch selbst beobachtet: Schiedsrichter Liam Raimer bei der Westsachsenligapartie zwischen Limbach-Oberfrohna und der SG Schönfels.
Über den Einsatz von Schiedsrichter-Beobachtern und die Auswirkung auf die Spielleitung gibt es unter Fans viele Vermutungen. Welche davon stimmen? „Freie Presse“ beantwortet die wichtigsten Fragen.
Torsten Ewers
16.02.2026
1 min.
Bürger diskutieren: Wird diese Stadt im Erzgebirge wieder zum Dorf?
Über die Zukunft von Olbernhau, hier bei der Aktion „Night of Lights“, soll beim 132. Stadtgespräch diskutiert werden.
Demografischer Wandel in Olbernhau: Die Einwohnerzahl hat sich seit den 1970er-Jahren halbiert. Wie reagiert die Region? Thema beim Stadtgespräch.
Holk Dohle
29.12.2025
3 min.
Titelverteidigung beim Traditionsturnier: Warum der Sieg der Zwickauer Schiedsrichter am Sonntag auch eine Premiere war
Die Auswahl des Kreisverbandes Fußball Zwickau verteidigte beim Schiedsrichter-Hallenturnier ihren Titel.
Jeder Jahr nach Weihnachten treffen sich Unparteiische aus ganz Sachsen, um selbst zu kicken. Für die Auswahl aus Westsachsen hätte es dabei diesmal kaum besser laufen können.
Ramona Schwabe
Mehr Artikel