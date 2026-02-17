Dieser Zwickauer ist Sachsens Schiedsrichter des Jahres: „Für mich war es eine richtige Überraschung“

Zwickau
Seit 28 Jahren steht Sören Kosmale vom ESV Lok Zwickau mit der Pfeife auf dem Fußballplatz. Seinen Einsatz und seine Leistungen würdigte jetzt auch der Landesverband.
Wenn man eine so beeindruckende Bilanz wie Schiedsrichter Sören Kosmale vorlegen kann, dann sollte es eigentlich keine große Überraschung sein, wenn man vom Sächsischen Fußballverband (SFV) dafür geehrt wird. Eigentlich. „Von der Auszeichnung hatte ich im Vorfeld keine Kenntnis. Auch kein Mitglied des Schiedsrichterausschusses hatte etwas...
