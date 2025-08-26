Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Fritz Hilbert vom ESV Lok Zwickau gewann zuletzt unter anderem ein Rennen in Meiningen.
Fritz Hilbert vom ESV Lok Zwickau gewann zuletzt unter anderem ein Rennen in Meiningen. Bild: Henry Neumann/Privat
Fritz Hilbert vom ESV Lok Zwickau gewann zuletzt unter anderem ein Rennen in Meiningen.
Fritz Hilbert vom ESV Lok Zwickau gewann zuletzt unter anderem ein Rennen in Meiningen. Bild: Henry Neumann/Privat
Zwickau
Ein Abschied als Motivation: Zwickauer Radsportler schicken das nächste Talent an die Sportschule
Redakteur
Von Anika Zimny
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Gleich zwei junge Fahrer des ESV Lok Zwickau lernen und trainieren jetzt dauerhaft in Chemnitz. Warum das für ihren Heimatverein eine Chance ist und welche Sorgen den Abteilungsleiter umtreiben.

Seine Sportler kann Trainer und Abteilungsleiter Henry Neumann an zwei Händen abzählen. Zuletzt musste er bei den Radsportlern des ESV Lok Zwickau sogar noch einen Abgang hinnehmen, aber aus gutem Grund: Mit Fritz Hilbert aus der U 15 wechselte das nächste Talent aus Westsachsen an die Sportschule nach Chemnitz. Im vergangenen Jahr hatte mit...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
18.08.2025
3 min.
Turnen: Für den Leistungssportbereich beim ESV Lok Zwickau reicht Talent allein nicht aus
Zum Tag der offenen Tür hatten die Verantwortlichen des ESV Lok Zwickau um Regionaltrainerin Jana Brauße (links) unter anderem einen Hindernisparcours aufgebaut.
Nach einem Jahr Zwangspause lud die Turntalentschule wieder zum Tag der offenen Tür. Dabei bewährte sich ein neues Konzept und auch das Wetter spielte mit.
Anika Zimny
29.08.2025
2 min.
Caterpillar: Trump-Zölle kosten bis zu 1,8 Milliarden Dollar
Caterpillar ist für seine gelben Bagger und Planierraupen bekannt. (Archivbild)
Dass Donald Trumps Importzölle den Baumaschinen-Konzern viel Geld kosten werden, wusste man bei Caterpillar bereits. Doch jetzt fällt die Prognose des Branchenriesen noch ernüchternder aus.
12.06.2025
3 min.
Radsport: Zwickauer fehlen nach 30 Kilometer ganze zehn Zentimeter zum Sieg
Levi Matteo Schreiber und Edgar Hilber sorgten mit Rang 2 und 3 bei der Landesmeisterschaft in der U 13 gleich für zwei Podestplätze des ESV Lok Zwickau.
Die Nachwuchstalente des ESV Lok Zwickau können auf erfolgreiche Wochen zurückblicken. Wo es richtig gut lief und wo es einen Schreckmoment zu überstehen galt.
Anika Zimny
28.08.2025
4 min.
Traditionsbetrieb in Not: Fleischerei Kempe im Erzgebirge stellt Insolvenzantrag
Gabriele und Volker Straßberger führen den Familienbetrieb in vierter Generation.
Die Fleischerei ist seit 136 Jahren am Markt tätig. Jetzt kämpft der Betrieb um die Existenz. Geschäftsführer Volker Straßberger spricht offen darüber, was den Betrieb in die Bredouille gebracht hat.
Thomas Wittig
29.08.2025
6 min.
Wetterfestes Haus - Tipps für die Sanierung
Haben Häuser einen Keller, sollte das Untergeschoss besonders in hochwassergefährdeten Gebieten aus wasserdichtem Beton bestehen sowie gut abgedichtet sein.
Starkregen, Stürme, Hitze: Solche Wetterereignisse nehmen in Zeiten des Klimawandels zu. Wie können Eigentümer vorgehen, die ihr Haus nachträglich aufrüsten wollen? Darauf kommt es bei der Planung an.
Katja Fischer, dpa
26.08.2025
2 min.
Erzgebirgskrimi: Folge 13 läuft am Samstag im ZDF - Wie es danach weitergeht
Beim Drehstart in Annaberg-Buchholz nahm sich Teresa Weißbach kurz Zeit für ein Foto.
Mittlerweile sind 15 Folgen der beliebten ZDF-Reihe abgedreht. Fans müssen nur noch wenige Tage auf Teil 13 „Über die Grenze“ warten.
Katrin Kablau
Mehr Artikel