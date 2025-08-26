Ein Abschied als Motivation: Zwickauer Radsportler schicken das nächste Talent an die Sportschule

Gleich zwei junge Fahrer des ESV Lok Zwickau lernen und trainieren jetzt dauerhaft in Chemnitz. Warum das für ihren Heimatverein eine Chance ist und welche Sorgen den Abteilungsleiter umtreiben.

Seine Sportler kann Trainer und Abteilungsleiter Henry Neumann an zwei Händen abzählen. Zuletzt musste er bei den Radsportlern des ESV Lok Zwickau sogar noch einen Abgang hinnehmen, aber aus gutem Grund: Mit Fritz Hilbert aus der U 15 wechselte das nächste Talent aus Westsachsen an die Sportschule nach Chemnitz. Im vergangenen Jahr hatte mit... Seine Sportler kann Trainer und Abteilungsleiter Henry Neumann an zwei Händen abzählen. Zuletzt musste er bei den Radsportlern des ESV Lok Zwickau sogar noch einen Abgang hinnehmen, aber aus gutem Grund: Mit Fritz Hilbert aus der U 15 wechselte das nächste Talent aus Westsachsen an die Sportschule nach Chemnitz. Im vergangenen Jahr hatte mit...