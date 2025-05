Ein perfekter Kegelsamstag: VfB Eintracht Fraureuth feiert auf seiner Heimbahn den größten Erfolg der Vereinsgeschichte

Zum ersten Mal überhaupt holten sich die Westsachsen im Männerbereich einen nationalen Titel. Wer beim Sieg im deutschen Pokalwettbewerb keine Nerven zeigte und was für einen Schreckmoment sorgte.

Mit einer Medaille hatten sie beim VfB Eintracht Fraureuth durchaus geliebäugelt. Doch das sich die Gastgeber am Samstagnachmittag beim Pokalfinale der Deutschen Classic-Kegel Union (DCU) am Ende sogar den Titel sichern würden, das kam selbst für die Kegler aus Westsachsen ein Stück weit überraschend. „Es ist der absolut größte Erfolg in...