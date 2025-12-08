„Ein Unentschieden wäre verdient gewesen“: Lichtensteiner Fußballer verspielen zweimalige Führung

Im letzten Spiel vor der Winterpause war die Landesklasse-Elf beim seit Wochen starken VfB Annaberg gefordert. In einem gutklassigen Duell gab es erneut zu viele Gegentore für Fortschritt.

Die Sachsenklasse-Fußballer von Fortschritt Lichtenstein sind ganz froh, dass sie in der Weihnachtspause nun erst einmal die Beine hochlegen können. Denn beim Gastspiel in Annaberg-Buchholz fehlte dem Team von Trainer Julius Michel am Sonntag die Frische, was gerade in der Defensive zu einigen Konzentrationsfehlern führte. „Ein Unentschieden... Die Sachsenklasse-Fußballer von Fortschritt Lichtenstein sind ganz froh, dass sie in der Weihnachtspause nun erst einmal die Beine hochlegen können. Denn beim Gastspiel in Annaberg-Buchholz fehlte dem Team von Trainer Julius Michel am Sonntag die Frische, was gerade in der Defensive zu einigen Konzentrationsfehlern führte. „Ein Unentschieden...