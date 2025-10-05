Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Jannik Brenneisen vom SV Zwickau 04 sicherte sich beim Zwickau-Triathlon auf der Jedermann-Distanz Platz 1 in seiner Altersklasse und Rang 5 in der Gesamtwertung.
Jannik Brenneisen vom SV Zwickau 04 sicherte sich beim Zwickau-Triathlon auf der Jedermann-Distanz Platz 1 in seiner Altersklasse und Rang 5 in der Gesamtwertung. Bild: Ralf Wendland
Jannik Brenneisen vom SV Zwickau 04 sicherte sich beim Zwickau-Triathlon auf der Jedermann-Distanz Platz 1 in seiner Altersklasse und Rang 5 in der Gesamtwertung.
Jannik Brenneisen vom SV Zwickau 04 sicherte sich beim Zwickau-Triathlon auf der Jedermann-Distanz Platz 1 in seiner Altersklasse und Rang 5 in der Gesamtwertung. Bild: Ralf Wendland
Zwickau
Ein Zwickauer ist Europameister: Was Jannik Brenneisen am Cross-Triathlon reizt
Von Lukas Strechel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die besondere Form des sportlichen Dreikampfs hat es dem Sportler vom SV Zwickau 04 angetan. Warum hinter künftigen Erfolgen für den Sieger der Sportlerwahl des Landkreises ein Fragezeichen steht.

1,5 Kilometer Schwimmen, 37 Kilometer Mountainbike fahren mit 1100 Höhenmetern, 10 Kilometer laufen und das alles vereint als Cross-Triathlon – das klingt nicht nur nach Qual, das ist es auch. Jannik Brenneisen vom SV Zwickau 04 machte die Distanz Mitte August bei der „O-See Challenge“ in Zittau allerdings nichts aus. Beim 19-Jährigen...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
06.10.2025
4 min.
Panorama-Hotel am Fichtelberg: Handwerker beklagen schlechte Zahlungsmoral nach der Übernahme
Das Panorama-Hotel in Oberwiesenthal gehört zu den größten Beherbergungsbetrieben im Erzgebirge.
„Freie Presse“ hat über Probleme nach der Übernahme des 125-Zimmer-Hauses durch die Inter-Spa-Gruppe aus Stuttgart berichtet. Nun fanden sich weitere Betroffene. Was der Hoteldirektor dazu sagt.
Kjell Riedel
06.10.2025
2 min.
In Chemnitzer Innenstadt schließt weiteres Geschäft
Das Geschäft, in dem Schuhe und Mode verkauft wurden, hat geschlossen.
Seit 2019 wurden in bester Lage Schuhe und Mode verkauft. Jetzt hat der Laden geschlossen.
Jana Peters
19:45 Uhr
1 min.
Warnung: Gaswolke über Aschaffenburg
In Aschaffenburg läuft ein größerer Feuerwehreinsatz.
Durch einen Störfall in einem Betrieb in der unterfränkischen Gemeinde Mainaschaff ist eine Gaswolke freigesetzt worden. Diese zieht auch über das Stadtgebiet von Aschaffenburg. Die...
20:00 Uhr
4 min.
Fußball-Benefizkick: Die „Ossis“ von Vogut gewinnen auch das Rückspiel gegen die Oberfranken
Die Vogut-Auswahl aus dem Vogtland (hier beim Einlauf) ging auch aus dem Rückspiel mit 4:2 als Sieger hervor.
Das Event am Donnerstag brachte die Kicker aus Oberfranken und dem Vogtland sowie ihre Fans zusammen. Mit einem beeindruckenden Startbetrag von knapp 3.000 Euro beginnt nun der Spendenmarathon. Der 4:2-Sieg der Gäste ist dabei eher nebensächlich.
Karsten Repert
05.09.2025
3 min.
12. Zwickau Triathlon: Die Organisatoren freuen sich auf ein großes und buntes Starterfeld
Die Organisatoren und Unterstützer des Zwickau Triathlons haben am Donnerstag bei einer Pressekonferenz Werbung für die 12. Auflage am 14. September gemacht.
Für den Wettkampf am 14. September zeichnet sich eine Teilnehmerzahl wie im Vorjahr ab. Er vereint nicht nur Hobbysportler und Topathleten, sondern ist diesmal auch so international wie noch nie.
Monty Gräßler
21.09.2025
5 min.
Sportlerball 2025 im Landkreis Zwickau: Von viel Aufregung, Gratulationen vom Chef und Wiederholungstätern
Bei der Ehrung der Mannschaft des Jahres stand einmal mehr die TSG Rubin Zwickau ganz oben auf dem Podest.
Nach einem Jahr Pause wurden am Samstagabend die Sieger der Sportlerwahl wieder in großem Rahmen bekanntgegeben. Welches sportliche Thema sich durch den Abend zog und welche Idee überraschte.
Anika Zimny
Mehr Artikel