Eishockey: Ex-Crimmitschauer steht bei der Weltmeisterschaft hinter der Bande

Als Trainer der Nachwuchstalente beim ETC Crimmitschau empfahl sich Sebastian Jones für die Arbeit beim Deutschen Eishockey-Bund. Das könnte ihn 2026 auf die ganz große Sportbühne bringen.

Viel Zeit am Schreibtisch, im Auto oder auf der Tribüne und viel weniger auf dem Eis – so beschreibt Sebastian Jones die größte Umstellung, die er im vergangenen Jahr zu meistern hatte. Und auch wenn der 42-Jährige ein wenig brauchte, um sich an den neuen Rhythmus zu gewöhnen: Bereut hat er seine Entscheidung, nach einem Jahr als...