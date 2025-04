Eishockey: SV Rudelswalde entscheidet spannendes Finale im CCM Hockey Cup für sich

Sieben Hobbymannschaften traten bei der 32. Auflage des Traditionsturnieres in Crimmitschau an. Am Ende beendete der Sieger auch eine besondere Serie seines ärgsten Konkurrenten.

Mit dem Gesamtsieg des SV Rudelswalde ist die 32. Auflage des CCM Hockey Cups im Crimmitschauer Kunsteisstadion zu Ende gegangen. Das Team, zu dem mit Julius Michel auch der Trainer von Fußball-Landesklassevertreter Fortschritt Lichtenstein gehört, sicherte sich Platz 1 mit nur einem Punkt Vorsprung auf die Trainer/Betreuer des ETC Crimmitschau.... Mit dem Gesamtsieg des SV Rudelswalde ist die 32. Auflage des CCM Hockey Cups im Crimmitschauer Kunsteisstadion zu Ende gegangen. Das Team, zu dem mit Julius Michel auch der Trainer von Fußball-Landesklassevertreter Fortschritt Lichtenstein gehört, sicherte sich Platz 1 mit nur einem Punkt Vorsprung auf die Trainer/Betreuer des ETC Crimmitschau....