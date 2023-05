Eispiraten Crimmitschau: Der Neue kommt aus dem Eishockey-Ruhestand

In der abgelaufenen Saison sollte Colin Smith eigentlich für die Iserlohn Roosters in der DEL spielen und absolvierte auch die Vorbereitung beim Klub. Dann entschied er sich aus persönlichen Gründen dafür, seine Karriere zu beenden. Jetzt kehrt er in Crimmitschau aufs Eis zurück. Foto: Imago