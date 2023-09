Eispiraten Crimmitschau drehen zum Saisonauftakt das Spiel

Eishockey-Zweitligist Eispiraten Crimmitschau ist erfolgreich in die neue Saison gestartet. Beim Sieg in Landshut gaben vor allem zwei Dinge den Ausschlag.

Landshut. Einen Auftakt nach Maß haben die Eispiraten Crimmitschau am Freitagabend gefeiert. Der Eishockey-Zweitligist gewann am ersten Spieltag der neuen Saison beim EV Landshut 4:3 (0:2, 1:0, 3:1) und kann mit Selbstvertrauen in das erste Heimspiel am Sonntag ab 17 Uhr gegen Bietigheim gehen.

Anfangs sah es dabei nicht nach einem Erfolg der Gäste aus. Im ersten Drittel bestimmten vor allem die Landshuter das Geschehen und gingen mit einem Doppelschlag innerhalb von 44 Sekunden 2:0 in Führung. Die Eispiraten hatten in dieser Phase wenig vom Spiel. Ähnlich sah es zu Beginn des zweiten Drittels aus. Erst als Landshut Druck aus dem eigenen Spiel nahm und sich vor allem auf die Defensive konzentrierte, kamen die Crimmitschauer besser in Fahrt: Förderlizenzspieler Justin Büsing vom DEL-Klub Bremerhaven - er kam erst Mitte der Woche als Unterstützung nach Westsachsen - nutzte in der 37. Minute einen Fehler der Landshuter Abwehr und traf zum 1:2-Anschluss.

Im Schlussdrittel dann überschlugen sich fast die Ereignisse. Erst traf Eispirat Scott Feser in der 44. Minute zum Ausgleich, fünf Minuten später erzielte Neuzugang Vinny Saponari die Führung für Crimmitschau. Nur eine Minute später antwortete Landshut mit dem 3:3, ehe wiederum nur wenig später Thomas Reichel für die Eispiraten zum 4:3 traf. In der verbleibenden Spielzeit stemmten sich die Gäste mit viel Kampf gegen den Druck der Landshuter. Diese Mentalität und ein glänzend aufgelegter Oleg Shilin im Tor der Crimmitscher, der zahlreiche Paraden zeigte, sicherten am Ende die ersten drei Punkte der neuen Saison. (aheb)